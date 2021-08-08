Свою антироссийскую политику украинские власти проводят не из-за военного давления Запада, не из-за страха перед иностранной оккупацией, как это имело место в странах просоветского блока. Тут — чистый бизнес, ничего личного. Об этом рассказал живущий в Лондоне писатель и философ Владимир Видеманн в интервью изданию Украина.ру

Владимир Видеманн: кто он © Facebook, Ирина Гордеева Бориса Ельцина.

«Вспомним, как вел себя Ельцин в западных столицах: чуть ли не шнурки тамошним политикам гладил! А у себя в стране лютовал, развязал войну на Кавказе. Да еще эта приватизация пресловутая. И в НАТО разве он не просился? Теперь тот же «административный» сценарий разыгрывается на Украине: заискивание перед Западом, война, приватизация, НАТО», — указал Видеманн.

И если президент России демонстративно вещал с трибуны американского Конгресса, что «демон коммунизма повержен навсегда», то почему украинский ленинопад вызывает столько эмоций, задается вопросом публицист.

Конечно, Украина — не Россия, тут все более спрессовано, отсюда и стресс больше, и последствия от властного головотяпства тяжелее, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.