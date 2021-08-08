Эксперт подчеркнул, что нынешняя Украина ведет себя точно так же, как вела себя Россия времен Бориса Ельцина.
«Вспомним, как вел себя Ельцин в западных столицах: чуть ли не шнурки тамошним политикам гладил! А у себя в стране лютовал, развязал войну на Кавказе. Да еще эта приватизация пресловутая. И в НАТО разве он не просился? Теперь тот же «административный» сценарий разыгрывается на Украине: заискивание перед Западом, война, приватизация, НАТО», — указал Видеманн.
И если президент России демонстративно вещал с трибуны американского Конгресса, что «демон коммунизма повержен навсегда», то почему украинский ленинопад вызывает столько эмоций, задается вопросом публицист.
Конечно, Украина — не Россия, тут все более спрессовано, отсюда и стресс больше, и последствия от властного головотяпства тяжелее, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.