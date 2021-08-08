Политолог Сергей Михеев посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому быть осторожнее с высказываниями о переезде украинцев в Россию, поскольку страна неожиданно для него может сократиться вдвое. Об этом 5 августа он заявил в эфире YouTube–канала «Соловьев live»

Ранее в интервью украинскому телеканалу Зеленский поделился личными воспоминаниями о Крыме и рассказал, как ел рапанов. Это по его словам, воспоминания настоящих украинцев. При этом он отметил, что полуостров якобы никогда не станет российским.

Логика паразита. Как Зеленский проговорился об истинном отношении к Крыму © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Когда он рассказывает про детство и прочее, про Крым, это вообще смешно… Я лично видел, как украинский ОМОН выгонял крымских татар с того же Ай Петри… Разве этого не было? Это было. А СБУ сталкивало их лбами с русскими. А что касается репрессий, ими занимались в том числе и украинские деятели, с совершенно украинскими фамилиями. И среди них было огромное количество националистов», — заявил Михеев.

Кроме того, озвученные мысли Зеленского о «родном Крыме, который никогда не станет русским», Михеев назвал дешевой игрой на камеру, потому что президент «изображал эмоцию, которой нет». По его словам, украинский лидер продемонстрировал свою «провинциальность прямо во всем».

«Это полный бред, что "они вернутся домой". Во-первых, они уже вернулись домой, а во-вторых, я открою секрет Зеленскому — тут еще половина Украины может считать, что это не их дом», — заявил Михеев.

Ранее российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев пригрозил Зеленскому воссоединением русского народа, который живет на Украине и недоволен действиями центральной власти.