В принципе украинские двигатели можно использовать для производства турецких беспилотников, но это значит, что Реджеп Эрдоган уже очень плотно пытается оседлать Украину с точки зрения экономических интересов. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин: Если Донбасс не будет отвечать на обстрелы ВСУ, его ждет поражение © Twitter, Александр Жилин

Специалист подчеркнул, что Украине придется поставлять эти двигатели по демпинговым ценам, что по сути означает, что ей придется выполнять роль обслуги, и ни о каком взаимовыгодном сотрудничестве речи нет.

«Мне больно за Украину, это моя малая Родина, но ситуация такова, что ей, к сожалению, пользуются все, кому не лень. В том числе Эрдоган. Мы же прекрасно видим по Азербайджану и другим регионам, что, если Эрдоган заходит, о независимости вообще речи нет. Он мягко стелет, но спать потом очень жестко», — категоричен Жилин.

Что касается Донбасса, то для его защиты от турецких беспилотников там должны быть размещены эффективные средства ПВО дальнего обнаружения, сделать это реально, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.