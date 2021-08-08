Копатько отметил, что пропаганда на Украине действует достаточно эффективно, и сегодня население страны уже «перепрошито, перекодировано».
Иначе нельзя было бы объяснить тот факт, что общество поддержало вопрос о закрытии русских школ, указал он.
«И конечно, апофеозом всего того, что происходит на Украине, стал подписанный Владимиром Зеленским указ о коренных народах. Всё это говорит о том, то большинство граждан Украины в отношении России находится в фарватере украинской политики», — полагает Копатько.
Он добавил, что сейчас уже не все на Украине знают русский язык — например, по его словам, на Западной Украине есть люди, которые не умеют ни говорить, ни писать по-русски.
В конце июля Зеленский подписал закон о коренных народах Украины.Согласно документу, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры и не имеет государственного образования за пределами страны. Русские под это определение не попали. При этом отдельной статьей к коренным народам отнесли крымских татар, караимов и крымчаков.
Полностью интервью можно прочитать здесь.