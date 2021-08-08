«Самое глупое»: Моисеенко из «Кроликов» назвал причину падения уровня украинской культуры
«Самое глупое»: Моисеенко из «Кроликов» назвал причину падения уровня украинской культуры
© Скриншот программы "Снежная лавина"
По словам Моисеенко, в последнее время дуэт выступает в США, Финляндии, Германии и многих странах бывшего Советского Союза, при этом концертная деятельность «Кроликов» на Украине свелась на нет из-за претензий к юмористам радикалов.  

«Были разные моменты, особенно когда со всех сторон начали говорить всевозможные эпитеты, типа предатели, например, но я даже не хочу называть эти слова, грязь, я не хочу на эту тему говорить, бог им судья», — ответил артист.

Когда ругательные слова заканчивались, также рассказал Моисеенко, дуэт начинали упрекать в том, что кроме скетча «Кролики» они ничего не придумали, хотя у коллектива было более 400 номеров.

Юморист сказал, что понимал всю абсурдность оскорблений и попыток задеть, поэтому старался не реагировать на выпады, хотя делать это и было довольно трудно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КИВА ЖЕСТКО ОТВЕТИЛ НА ОБВИНЕНИЯ СБУ.

Владимир Моисеенко — украинский юморист, знаменитый выступлениями в дуэте «Кролики» в тандеме с Владимиром Данильцом. Народный и заслуженный артист Украины, лауреат премии Аркадия Райкина.