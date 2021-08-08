Украинский юморист Владимир Моисеенко, участник дуэта «Кролики» с Владимиром Данильцом, на днях дал интервью ведущей Снежане Егоровой, в котором рассказал о том, как на Украине коллектив подвергается оскорблениям и угрозам за «неправильные» взгляды. Интервью вышло на YouTube

«Самое глупое»: Моисеенко из «Кроликов» назвал причину падения уровня украинской культуры © Скриншот программы "Снежная лавина"

«Были разные моменты, особенно когда со всех сторон начали говорить всевозможные эпитеты, типа предатели, например, но я даже не хочу называть эти слова, грязь, я не хочу на эту тему говорить, бог им судья», — ответил артист.

Когда ругательные слова заканчивались, также рассказал Моисеенко, дуэт начинали упрекать в том, что кроме скетча «Кролики» они ничего не придумали, хотя у коллектива было более 400 номеров.

Юморист сказал, что понимал всю абсурдность оскорблений и попыток задеть, поэтому старался не реагировать на выпады, хотя делать это и было довольно трудно.

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Владимир Моисеенко — украинский юморист, знаменитый выступлениями в дуэте «Кролики» в тандеме с Владимиром Данильцом. Народный и заслуженный артист Украины, лауреат премии Аркадия Райкина.