«ФК "Ворскла" дарит тысячу билетов за вакцинацию от COVID-19. Их получат на каждом центре вакцинации в Полтаве первые 200 человек, которые во вторник, 10 августа, сделают прививки. По 200 билетов в каждом из пяти центров вакцинации», — говорится в материале.
Ранее Минздрав Украины пообещал за вакцинацию от COVID-19 в Киеве бесплатные билеты на матчи ФК «Шахтер». А мэр Днепра Борис Филатов решил ускорить темпы вакцинации населения, предоставляя привитым двумя дозами горожанам бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.