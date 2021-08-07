Футбольный клуб Украинской премьер-лиги «Ворскла» будет дарить билеты на свои матчи за вакцинацию от коронавируса. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба Полтавской областной администрации

Борьба с COVID-19: Споры вокруг ревакцинации, регистрации «Спутника V» в ЕС мешает политика, а Байден готов привиться три раза Ранее Минздрав Украины пообещал за вакцинацию от COVID-19 в Киеве бесплатные билеты на матчи ФК «Шахтер». А мэр Днепра Борис Филатов решил ускорить темпы вакцинации населения, предоставляя привитым двумя дозами горожанам бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.