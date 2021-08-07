Российский композитор, музыкальный продюсер и исполнитель Максим Фадеев 7 августа в своем Instagram гневно отреагировал на большое интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое тот дал госканалу «Дом»

Максим Фадеев поплатился за то, что создал «угрозу национальной безопасности» Украины © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

По мнению Фадеева, украинский президент «очень глуп и не образован». Также он обвинил его в цитировании классиков нацизма.

«Он в прямую цитирует Геббельса, где он говорит о евреях. <…> А теперь замените слово Еврей на слово Русский и получится интервью Зеленского», — упрекнул Зеленского Фадеев.

По словам продюсера, всю его семью, по линии отца, «вырезали вот такие нацисты». В итоге отец рос в детском доме «не имея своей фамилии и имени из-за принадлежности к еврейскому народу». И когда он услышал, что говорит «этот дурак», имея ввиду Зеленского, ему захотелось выть от обиды, а также от того, что не может «плюнуть в его вечно перекошенную, и шмыгающую от понятного рефлекса рожу».

Ранее Зеленский в беседе с журналистами заявил, что выдача жителям Донбасса российских паспортов раскалывает страну на два враждующих лагеря. Он также сравнил Донбасс с Берлинской стеной, которая разделяет народ Украины. Кроме того украинский лидер заявил, что жители Донбасса, если хотят присоединения к России, должны уезжать в РФ.