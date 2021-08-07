Сумма будет выплачена в аэропорту перед посадкой на рейс. При этом получить выплату можно будет только один раз — в случае повторного приезда в Литву претендовать на пособие нелегал не сможет, подчеркнула Гудзинскайте.
В июле Литва объявила о миграционном кризисе в стране и обвинила Белоруссию в создании условий для этого. По словам президента республики Гитанаса Науседы, страна нуждается во всесторонней помощи Евросоюза, а происходящее на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом». Для того, чтобы сдержать процессы миграции, в Литве начали установку стены на границе с Белоруссией.
Минск все обвинения в свою сторону отрицает. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, ситуация с мигрантами является новым способом давления на республику. Он заявил, что в самой Литве существуют преступные группировки, которые причастны к нелегальной миграции.