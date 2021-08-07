Власти Литвы готовы выплатить нелегальным мигрантам по 300 евро за согласие покинуть страну и вернуться на родину. Об этом 7 августа в эфире радио LRT заявила директор департамента миграции при МВД республики Эвелина Гудзинскайте

Дырявая граница: Дзермант объяснил, почему нелегалы двинулись в Литву через Белоруссию © кадр из видео Украина ру

В июле Литва объявила о миграционном кризисе в стране и обвинила Белоруссию в создании условий для этого. По словам президента республики Гитанаса Науседы, страна нуждается во всесторонней помощи Евросоюза, а происходящее на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом». Для того, чтобы сдержать процессы миграции, в Литве начали установку стены на границе с Белоруссией.

Минск все обвинения в свою сторону отрицает. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, ситуация с мигрантами является новым способом давления на республику. Он заявил, что в самой Литве существуют преступные группировки, которые причастны к нелегальной миграции.