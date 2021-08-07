Клиент центра в грубой форме потребовал, чтобы сотрудница разговаривала с ним исключительно на киргизском. После этого он начал оскорблять девушку и бросил ей в голову калькулятор.
Позднее правоохранители задержали мужчину, однако уже спустя несколько минут отпустили. После этого он вернулся в детский центр и продолжил оскорблять сотрудницу.
В посольстве России в Киргизии уже отреагировали на случившееся. В частности, посол Николай Удовиченко осудил нападение на девушку и призвал дать адекватную оценку ситуации.
Ранее в Киргизии закрыли дело об избиении мальчика, которого сверстники травили из-за того, что он русский и «не верит в Аллаха». Несмотря на широкий общественный резонанс, власти ограничились извинениями перед семьей потерпевшего и профилактическими беседами с виновниками происшествия.