«Лагерь для политзаключенных» под Минском, о котором ранее сообщил американский телеканал CNN, назвали фейком, передает 6 августа портал Zerkalo

Американский телеканал рассказал о лагере политзаключенных под Минском © Sami Taipale / flickr

С тех пор городок превратился в поселок Новоколосово Столбцовского района Минской области, а на его территории вместе с техникой и вооружением разместилась войсковая часть 25 819.

По словам председателя Новоколосовского сельского совета Дмитрия Коршункова, американские журналисты, действительно, сняли воинскую часть.

«Это 25-й арсенал ракетно-артиллерийского вооружения. Тут хранится техника, вооружение, работают срочники, контрактники, гражданские», — объяснил он.

Глава сельсовета подчеркнул, что был удивлен выводам CNN.

«Я даже не знаю, как это назвать. Фейк такого масштаба, что я уже не знаю. Если люди придумывают такие истории, то им журналистами точно не надо быть», — заключил он.

На днях CNN опубликовал репортаж, в котором рассказал о «лагере для политических заключенных», находящемся в часе езды от Минска. Журналисты предположили, что именно такое учреждение находится на территории в 81 гектар, обнесенной заборами с колючей проволокой под напряжением и патрулируемой людьми в камуфляже.