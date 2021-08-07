Встреча президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского определит динамику отношений между двумя странами на годы вперед. Об этом 6 августа заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «Интерфакс-Украина»

Ермак и Кулеба встретились с госсекретарем США © Twitter, Secretary Antony Blinken Андрей Ермак провели с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и советником американского лидера по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

Кулеба заметил, что беседы носили «предметный, конструктивный, дружественный» характер, и подчеркнул, что в ходе них стороны обсудили «договоренности, на которые выйдут президенты».

Кулеба также заверил, что Зеленский представит Байдену результаты реформ судебной системы и земельного рынка. По его мнению, это позволит обеспечить дополнительной помощью сектор безопасности Украины, а также получить финансирование масштабных экономических проектов в стране.

Ермак в свою очередь добавил, что Зеленский вернется из Вашингтона «с новым видением отношений с Соединенными Штатами». Он также заметил, что в ходе визита в США украинская сторона не почувствовала «никакого даже намека на токсичность или недружественное или нестратегическое отношение».

Ранее посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова сообщила, что подготовка встречи Зеленского и Байдена вышла на «финишную прямую».