Депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко 6 августа в интервью журналистке Наталии Влащенко предостерег страну от противостояния с Россией. Соответствующее видео опубликовали в YouTube

Константин Сивков: Если Украина попытается восстановить свой ядерный потенциал, Запад и Россия уничтожат её © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Исторически Россия мощная, а мы слабее. Мы не должны быть упоротыми, идти напролом и рушить все вокруг себя», — пояснил он.

По мнению Шевченко, Украина, Белоруссия и Россия не могут находиться в едином государстве, так как имеют «ментальные» различия. Несмотря на это, страны должны жить «в абсолютной дружбе и спокойствии», добавил депутат.

В июле президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В частности, в ней затрагиваются вопросы формирования украинского национального сознания и территориальные проблемы на постсоветском пространстве.