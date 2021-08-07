Бывший депутат Верховной Рады Украины Анна Герман 6 августа в эфире телеканала «Наш» назвала единственный способ «вернуть» Крым и Донбасс

Чей Крым: Зеленский дал неожиданный ответ на главный украинский вопрос © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Политик отметила, что три братских народа, которые всегда жили в согласии и имеют общие корни, должны задуматься над тем, как жить вместе. Герман также добавила, что им стоить уважить особенности, развитие, культуру и язык друг друга.

Она посоветовала киевским властям навсегда забыть о своей «мечте», если они не захотят жить в мире и дружбе с соседями.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования. Российские власти настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.