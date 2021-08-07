По его словам, сейчас на территории страны происходит мобилизация радикально настроенных групп граждан, которые могут быть использованы для раскачки ситуации и провокаций в Киеве уже этой осенью. Мураев подчеркнул, что на Украине готовится глобальное гражданское противостояние.
При этом политик отметил, что радикалов финансируют через международный фонд «Возрождение», в том числе в этом принимает участие бывший президент Украины Петр Порошенко.
Глава государства Владимир Зеленский же не понимает, что происходит, добавил он.
Мураев рассказал, что в случае глобального противостояния Украину начнут «спасать» все: Польша «спасет» Галичину, Венгрия — Закарпатье, а Румыния — Бессарабию и Буковину. Часть территорий на юго-востоке Украины может якобы перейти к России, допустил он.
Ранее бывший депутат уже говорил, что Югославия была не последней страной, которую разделили в прошлом веке, в этом же веке, это, скорее всего, будет Украина.