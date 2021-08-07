Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев на днях в эфире телеканала «Наш» предсказал, что Украину в скором времени разделят на части

Мураев назвал настоящих правителей Украины © Евгений Мураев

При этом политик отметил, что радикалов финансируют через международный фонд «Возрождение», в том числе в этом принимает участие бывший президент Украины Петр Порошенко.

Глава государства Владимир Зеленский же не понимает, что происходит, добавил он.

Мураев рассказал, что в случае глобального противостояния Украину начнут «спасать» все: Польша «спасет» Галичину, Венгрия — Закарпатье, а Румыния — Бессарабию и Буковину. Часть территорий на юго-востоке Украины может якобы перейти к России, допустил он.

Ранее бывший депутат уже говорил, что Югославия была не последней страной, которую разделили в прошлом веке, в этом же веке, это, скорее всего, будет Украина.