На Украине за минувшие сутки зафиксировали 1054 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны

Коронавирус против Украины: вирус медленно возвращается, а вакцина достается киевлянам © AFP, Sergei SUPINSKY

Днем ранее, 6 августа сообщалось о 1 081 новых случаях заболевания СOVID-19 за сутки, 5 августа — о 1 052 новых случаях заболевания, 4 августа — о 984 случаях.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за 24 часа зарегистрировали в Киеве (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.

Всего за период пандемии на Украине заболели 2 258 532 человек, летальных случаев — 53 085.