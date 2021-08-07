«Из них детей — 72, медработников — 13. <…> госпитализированы — 534 человека, летальных случаев — 20, выздоровели — 1 393 человека», — говорится в материале.
Днем ранее, 6 августа сообщалось о 1 081 новых случаях заболевания СOVID-19 за сутки, 5 августа — о 1 052 новых случаях заболевания, 4 августа — о 984 случаях.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за 24 часа зарегистрировали в Киеве (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.
Всего за период пандемии на Украине заболели 2 258 532 человек, летальных случаев — 53 085.