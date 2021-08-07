Украина могла бы воспользоваться своим уникальным статусом и активно развивать новые виды энергетики, работая с российским рынком. Об этом в интервью Украина.ру сказал президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов

Алексей Зубец: Глобальный энергопереход – это большая ложь для всего человечества © Youtube / Алексей Зубец

«Потенциал у Украины был хороший и до сих пор остается и с точки зрения сельского хозяйства, атомной отрасли и гидроэнергетики. Но я не знаю ни одного примера, когда бы Украина анонсировала у себя строительство гидроузлов, даже малую гидроэнергетику. Я не видел, не слышал и вряд ли услышу в ближайшее время о новых АЭС, а Байден вкладывает более шестидесяти миллиардов в эти процессы. И скорее всего, этого не произойдет, так как для Украины это дорогостоящие проекты», — констатировал Абзалов.

Он отметил, что сейчас основные проблемы Украины в заброшенном машиностроении, оттоке за границу технических специалистов, возможных разрушительных последствиях закона о земле.

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