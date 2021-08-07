По словам Абзалова, в прошлом у Украины были масштабные перспективы для развития в новых отраслях энергетики, фактически по числу АЭС и ГЭС она была «советской Францией». Кроме того, у страны было роскошное сельское хозяйство, учитывая черноземы и водное обеспечение. А сотрудничество с Россией дало бы возможность реализации совместных стартапов в современных сферах.
«Потенциал у Украины был хороший и до сих пор остается и с точки зрения сельского хозяйства, атомной отрасли и гидроэнергетики. Но я не знаю ни одного примера, когда бы Украина анонсировала у себя строительство гидроузлов, даже малую гидроэнергетику. Я не видел, не слышал и вряд ли услышу в ближайшее время о новых АЭС, а Байден вкладывает более шестидесяти миллиардов в эти процессы. И скорее всего, этого не произойдет, так как для Украины это дорогостоящие проекты», — констатировал Абзалов.
Он отметил, что сейчас основные проблемы Украины в заброшенном машиностроении, оттоке за границу технических специалистов, возможных разрушительных последствиях закона о земле.
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