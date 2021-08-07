Политолог Николай Спиридонов заявил, что довольно высокий рейтинг мэра Киева Виталия Кличко может вывести его в президентской гонке на первое место. Об этом 5 августа он рассказал в интервью каналу «Знай 24» в YouTube

«Лично мне то, что делает Кличко в Киеве, не импонирует… Но как эксперт я вынужден признать, что да, на сегодняшний день у Кличко будущее есть, потому что даже в Киеве, при всех к нему вопросах, он каким-то образом переизбирается», — заявил Спиридонов.

Полвека с нами. Астрологический портрет Виталия Кличко

Если смотреть по масштабам Украины, считает эксперт, то Кличко «заходит в ту же нишу, что и Петр Порошенко, но при этом его антирейтинг ниже». Так происходит, потому что «Кличко меньше помнят».

Ранее Спиридонов заявил, что воспитанному спикеру Рады Дмитрию Разумкову придется «работать локтями», чтобы пробиться в президенты, к чему он, безусловно, готов.

Также первая леди Украины Елена Зеленская сделала заявление о следующем президенте страны и рассказала о своих политических амбициях.