«Лично мне то, что делает Кличко в Киеве, не импонирует… Но как эксперт я вынужден признать, что да, на сегодняшний день у Кличко будущее есть, потому что даже в Киеве, при всех к нему вопросах, он каким-то образом переизбирается», — заявил Спиридонов.
Кроме того, по его словам, Кличко на сегодняшний день является «реальным кандидатом на президентское кресло».
Если смотреть по масштабам Украины, считает эксперт, то Кличко «заходит в ту же нишу, что и Петр Порошенко, но при этом его антирейтинг ниже». Так происходит, потому что «Кличко меньше помнят».
Ранее Спиридонов заявил, что воспитанному спикеру Рады Дмитрию Разумкову придется «работать локтями», чтобы пробиться в президенты, к чему он, безусловно, готов.
Также первая леди Украины Елена Зеленская сделала заявление о следующем президенте страны и рассказала о своих политических амбициях.