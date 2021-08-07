Эксперт отметил, что России нужно готовиться к технологической революции, в частности в энергетике, в то время как президенты США и Франции анонсируют переход экономики на зеленые технологии.
«Вы можете оставить уголь или нефтепродукт на горизонте 20-30 лет, но в ближайшие два-три года будет введен углеродный налог в ЕС, и любые продукты, включая химию, металлургию, возможно, машиностроение, будут постепенно дискредитированы налогообложением», — отметил Абзалов.
В России, указал он, также может быть реализована приливная и солнечная энергетика, кроме того, нужно усиливать наработки в сфере электротранспорта, оптимизации энергопотребления, искусственного интеллекта, мусоропереработки.
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