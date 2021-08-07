Российской Федерации необходимо готовиться к новым энергетическим реалиям, постепенно сворачивая технологические решения, которые становятся невостребованными. Об этом в интервью Украина.ру сказал президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов

Витренко сказал, когда Украина откажется от энергии из РФ и Белоруссии © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

«Вы можете оставить уголь или нефтепродукт на горизонте 20-30 лет, но в ближайшие два-три года будет введен углеродный налог в ЕС, и любые продукты, включая химию, металлургию, возможно, машиностроение, будут постепенно дискредитированы налогообложением», — отметил Абзалов.

В России, указал он, также может быть реализована приливная и солнечная энергетика, кроме того, нужно усиливать наработки в сфере электротранспорта, оптимизации энергопотребления, искусственного интеллекта, мусоропереработки.

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