Врач-диетолог Анжелика Чиж на днях в своем Instagram заявила, что при правильном питании похудеть можно даже во сне

«Утром на весах — минус 300 граммов», — обещает диетолог.

Кроме того, она отметила, чтобы худеть без последствий для организма и психики, ни в коем случае нельзя сидеть на строгих диетах. Иными словами, нельзя ограничивать себя в потреблении правильных продуктов, без которых вам будет гораздо сложнее сбросить лишний вес.

Необходимо каждый день есть белки (строительный материал, без которого организм будет медленно увядать). К полезным белковым продуктам относится: нежирное мясо, курица, индейка, рыба, яичные белки. Также полезно есть клетчатку (зелень, овощи, злаковые, бобовые), благодаря которой кишечник активно выполняет свои функции. Мы долго можем оставаться сытыми только благодаря этому пищевому волокну, которое также отвечает и за энергию и чувство бодрости. Кроме того, благодаря ей наш организм остается чистым — без токсинов и шлаков.

Диетолог также напомнила, что фрукты и ягоды являются кладезью витаминов и микроэлементов. Это главные помощники при похудении, главное, выбирать продукты с меньшим содержанием сахара. К таковым относятся: цитрусовые, киви, яблоки, ягоды полезны без исключения.