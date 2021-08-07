«Я пока сомневаюсь, что в ближайшее время будут досрочные выборы, потому что в "Слуге народа" понимают, что результат их будет далек от результата 2019 года. Поэтому если уже совсем не вынесет душа поэта, президента Украины Владимира Зеленского, если уже нервы его сдадут, может, только тогда он такой указ подписать», — заявил эксперт.
По его словам, найти для перевыборов причину можно, но если Зеленский «будет рассуждать здраво, то ему придется работать с действующим созывом».
При этом Спиридонов отметил, что экспертному сообществу и народу стоит говорить о необходимости перевыборов, потому что тогда политические силы действительно начнут к ним готовиться и «прогревать моторы».
Ранее политолог Николай Спиридонов заявил, что воспитанному спикеру Рады Дмитрию Разумкову придется «работать локтями», чтобы пробиться в президенты, к чему он, безусловно, готов.Введите сообщение