Внеочередные парламентские выборы на Украине могут состояться, только если у президента страны Владимира Зеленского «сдадут нервы». Об этом 5 августа политолог Николай Спиридонов рассказал в интервью каналу «Знай 24» в YouTube

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По его словам, найти для перевыборов причину можно, но если Зеленский «будет рассуждать здраво, то ему придется работать с действующим созывом».

При этом Спиридонов отметил, что экспертному сообществу и народу стоит говорить о необходимости перевыборов, потому что тогда политические силы действительно начнут к ним готовиться и «прогревать моторы».

Ранее политолог Николай Спиридонов заявил, что воспитанному спикеру Рады Дмитрию Разумкову придется «работать локтями», чтобы пробиться в президенты, к чему он, безусловно, готов.Введите сообщение