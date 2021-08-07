«Это очень заметно по внешнеполитическим и внутриполитическим процессам и тем решениям, которые принимаются в рамках поднятия рейтинга президента… Например, эти не совсем отвечающие Конституции и духу закона решения СНБО по поводу олигархов. Это чистая подмена понятий. Погоня за какими-то фишками, которые сиюминутно можно преподнести электорату, и на которых можно заработать возвращение рейтинга», — заявил эксперт.
По его словам, в целом работа украинской власти выглядит не системной, а «вырванной с фривольным толкованием закона и того, чем является политический процесс».
Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня внес в Раду законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». На следующий день он поступил на рассмотрение парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).