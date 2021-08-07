Политолог Владимир Воля считает, что на Украине продолжается процесс деквалификации политической управленческой элиты, что ясно прослеживается по неконституционным решениям Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Об этом 5 августа он рассказал в интервью каналу «Знай 24» в YouTube

Украинские олигархи «вытащили» из приватизации все, что могли - Гаврилечко © CC0, Pxhere

По его словам, в целом работа украинской власти выглядит не системной, а «вырванной с фривольным толкованием закона и того, чем является политический процесс».

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня внес в Раду законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». На следующий день он поступил на рассмотрение парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).