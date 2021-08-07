«Он в отличие от многих других политиков — человек подготовленный… Его некая интеллектуальность ему помогает в выгодном свете отличаться от "лесорубов", которые лес рубят, и щепки летят. Поэтому Разумков — вполне реальный кандидат в президенты в 2024 году… Шансы на хорошее будущее у Разумкова есть и он к этому готов», — заявил эксперт.
Вместе с тем он отметил слишком сильную демократичность и хорошее воспитание, как некоторые недостатки Разумкова, поскольку «хорошо воспитанный человек, например, в кулуарах Рады редко когда пробьется к микрофону» из-за локтей тех, кто свое воспитание преодолел.
Поэтому, по словам Спиридонова, «Разумкову в какой-то момент, возможно, придется отбросить свое хорошее воспитание и активнее работать локтями».