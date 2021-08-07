Воспитанному спикеру Рады Верховной Дмитрию Разумкову придется «работать локтями», чтобы пробиться в президенты Украины, к чему он, безусловно, готов. Об этом 5 августа политолог Николай Спиридонов рассказал в интервью каналу «Знай 24» в YouTube

Молчанов сказал, как Разумков решил испортить визит Зеленского в США © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Вместе с тем он отметил слишком сильную демократичность и хорошее воспитание, как некоторые недостатки Разумкова, поскольку «хорошо воспитанный человек, например, в кулуарах Рады редко когда пробьется к микрофону» из-за локтей тех, кто свое воспитание преодолел.

Поэтому, по словам Спиридонова, «Разумкову в какой-то момент, возможно, придется отбросить свое хорошее воспитание и активнее работать локтями».