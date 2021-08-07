Бывшего министр внутренних дел Украины Арсена Авакова команда президента Владимира Зеленского вернет в политическую жизнь только в случае крайней необходимости. Об этом 5 августа политолог Николай Спиридонов рассказал в интервью каналу «Знай 24» в YouTube

«Безусловно, у Арсена Авакова есть политическое будущее. Но засияет ли он осенью или позже, это зависит от разных обстоятельств. Вынуждена ли будет команда президента его восстановить на посту министра МВД или дать ему другой пост, координирующий силовые структуры», — заявил он.

В целом, по словам эксперта, Аваков «для зеленой команды немного чужой», и он будет привлечен «в случае необходимости, и если без него не получится обойтись».

Аваков сделал фото, в котором увидели намек на его возвращение © РИА Новости, Сергей Козлов / Перейти в фотобанк Арсена Авакова и назначила на его должность депутата от «Слуги народа» и главу правоохранительного комитета Дениса Монастырского. Никто из парламентариев не проголосовал против этого назначения.

Уволенный по собственному желанию Аваков никак не прокомментировал свое увольнения, кроме слов благодарности. Позднее Аваков обнародовал сообщение, в котором написал о «красивом появлении».