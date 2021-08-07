России нет смысла захватывать Украину. Единственную вещь, которую Россия должна сделать в отношении Украины, так это разблокировать поставку воды в Крым. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин: Если Донбасс не будет отвечать на обстрелы ВСУ, его ждет поражение © Twitter, Александр Жилин

«А это можно сделать. Недорого и не больно. Почему это важно? Потому что речь идет о гуманитарных вещах. Это не агрессия. Это спасение людей, в том числе украинцев, которые живут в Крыму», — пояснил специалист.

Жилин подчеркнул, что России в принципе нет смысла захватывать Украину, поскольку ей придется кормить огромное количество обездоленных людей и восстанавливать огромную территорию с разрушенной инфраструктурой.

Что же касается заявления Саакашвили о якобы планах России по захвату Украины, то этот план находятся на уровне тотального бреда, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.