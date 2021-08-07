Саакашвили ранее заявил, что у России якобы есть план захвата Украины. В рамках этого плана захватить остров Змеиный, где размещается украинский спецназ, либо высадить войска на линии Мариуполь — Запорожье — Херсон — Николаев и дальше планировать свое наступление.
«А это можно сделать. Недорого и не больно. Почему это важно? Потому что речь идет о гуманитарных вещах. Это не агрессия. Это спасение людей, в том числе украинцев, которые живут в Крыму», — пояснил специалист.
Жилин подчеркнул, что России в принципе нет смысла захватывать Украину, поскольку ей придется кормить огромное количество обездоленных людей и восстанавливать огромную территорию с разрушенной инфраструктурой.
Что же касается заявления Саакашвили о якобы планах России по захвату Украины, то этот план находятся на уровне тотального бреда, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.