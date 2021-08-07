Если бы, зная «боевой дух» украинской армии и зная, кто находится в рядах ВСУ, был достойный ответ на обстрелы со стороны Донбасса, они бы отошли и никуда не делись. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин: Если Донбасс не будет отвечать на обстрелы ВСУ, его ждет поражение © Twitter, Александр Жилин

Эксперт напомнил, что когда были иловайский и дебальцевские «котлы», и когда применялось соответствующее вооружение против агрессора, у тех, кто остался в живых, потом тряслись руки, и в эфирах украинского телевидения они говорили примерно следующее: «Это был ад, я больше никогда в жизни туда не пойду, можете посадить меня в тюрьму».

«Вот это был ответ. Все во все времена уважают только силу. Минские соглашения — это прекрасно для министров иностранных дел, но это, извините за выражение, сопли. Это все должно быть подкреплено военной силой. Хотя можно ее и не применять. Например, когда была олимпиада, Путин очень строго и доходчиво сказал: «Не дай Бог, и государственности не будет». Больше ничего не было произнесено. И вели себя они как шелковые», — категоричен Жилин.

Политика России должна быть такой, чтобы всем было ясно: последствия будут такие, что они сильно пожалеют, если выживут, заключил собеседник издания.

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