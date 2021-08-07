США ставили своей целью контроль над газовыми потоками Украины и ее газотранспортной системой. Отсюда появление Хантера Байдена в правлении Burisma. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина Барака Обамы нынешний хозяин Белого дома Джо Байден курировал украинское направление. Его сын Хантер оказался замешан в коррупционный скандал с украинской газодобывающей компанией Burisma, где он занимал пост в совете директоров с 2014 по 2019 год. На своей должности на Украине Хантер Байден зарабатывал 50 тысяч долларов в месяц и, по собственному признанию, тратил деньги на алкоголь и наркотики. Байдена-старшего подозревали в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma.

Другое дело, что Байден оказался наркоманом и абсолютно ничего не делал, даже элементарных вещей, категоричен эксперт.

«Контроль украинской ГТС — это был не контроль России, это был контроль энергобаланса Европы, сейчас это сделано через сделку по «Северному потоку — 2», мастерски осуществлено. Меркель в обмен на интересы стоящего за ней бизнес-сообщества продала поставки политической власти немецкого истеблишмента», — уточнил Дробницкий.

Другими словами, теперь там управлять будут люди, которые напрямую подчинены не просто Вашингтону, а структурам Демократической партии США, но это они сделали без Украины, заключил собеседник издания.

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