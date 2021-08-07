Те или иные идеи США относительно будущего Украины укладываются в одну железобетонную максиму: постсоветского пространства нет никакого другого будущего, кроме как находиться в той или иной форме под патронажем Москвы. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: США уже стыдно за постмайданную Украину, но они не знают, что с ней делать © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт уточнил, что это может произойти через 30 лет, но рано или поздно к этому все придет, потому что этому нет альтернативы.

«И в Вашингтоне умные люди понимают, что рано или поздно будет так, поэтому Польша с Венгрией начинают дёргаться по поводу западноукраинских земель, там тоже интересные вещи происходят: когда весь этот несостоявшийся проект рухнет, а это может произойти в любой момент, каждый себе подгрести захочет», — указал Дробницкий.

Собеседник издания добавил, что пока очень много разных идей бродит и на Украине, и в американских think tank (мозговых центрах), но ни одна из них не является доминирующей, ни у одной из них нет серьёзной фундированной проработки.

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