Среди украинских экспертов есть мнение, что Запад подталкивает Украину к восстановлению отношений с Россией, чтобы снять с себя необходимость содержать Киев, а заодно Штаты и ЕС перестанут жёстко конфликтовать с Москвой, к чему они в последнее время активно стремятся
Эксперт уточнил, что это может произойти через 30 лет, но рано или поздно к этому все придет, потому что этому нет альтернативы.
«И в Вашингтоне умные люди понимают, что рано или поздно будет так, поэтому Польша с Венгрией начинают дёргаться по поводу западноукраинских земель, там тоже интересные вещи происходят: когда весь этот несостоявшийся проект рухнет, а это может произойти в любой момент, каждый себе подгрести захочет», — указал Дробницкий.
Собеседник издания добавил, что пока очень много разных идей бродит и на Украине, и в американских think tank (мозговых центрах), но ни одна из них не является доминирующей, ни у одной из них нет серьёзной фундированной проработки.
Полностью интервью можно прочитать здесь.