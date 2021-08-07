США вывели свои войска из Афганистана и собираются аналогичным образом поступить в отношении своих вооруженных подразделений, размещенных в Ираке.
Для американской политики, особенно последних десятилетий, вполне типичной является ситуация, когда действующего президента и его партию оппоненты критикуют за те или иные действия или намерения, а затем, когда вчерашняя оппозиция становится властью, она начинает проводить более-менее ту же политику, которую ранее яростно критиковала, пояснил эксперт.
«Это относится что к вопросу о войсках в Ираке и Афганистане, что, например, к спорам о всеобщем медицинском страховании», — уточнил Бышок.
Американские военные, находящиеся вне страны, после вывода из Ирака вовсе не обязательно должны быть переброшены в какой-то другой далёкий от техасских степей регион — они вполне могут и вернуться домой, заключил собеседник издания.
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