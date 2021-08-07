Украине для того чтобы минимизировать свои газовые потери надо просто объективно смотреть на вещи и признать, что стратегический проигрыш неизбежен. Об этом рассказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в интервью изданию Украина.ру

Александр Пасечник: Украина потерпела стратегическое поражение в «газовой войне» с «Газпромом» © scoopnest.com Ростислав Ищенко в своей статье выразил мнение, что после ввода в строй «Северного потока — 2» Россия сможет уже в 2022 году снизить прокачку газа через украинскую ГТС на 25 млрд кубометров в год, продолжая платить по транзитному контракту. Это, во-первых, сделает нерентабельной украинскую ГТС, а во-вторых, вынудит Киев реально закупать газ на европейских биржах, что будет существенно дороже, чем виртуальный реверс, которым Украина пользуется сейчас.

Эксперт подчеркнул, что «Северный поток — 2» и создавался с целью обхода Украины и обеспечения энергобезопасности Европы.

«Изначально это было так, и цели в процессе достройки не поменялись. Кроме того, проект «сдвинулся» по срокам, он должен был быть запущен несколько ранее, как минимум на полтора-два года. И Украине за счет американских санкций, их лоббирования и продвижения удалось в определенной степени получить период «охлаждения»», — указал Пасечник.

Какое-то время Украина выиграла, получила уступки до 2024 года — но тем не менее это все определенные издержки, которые легли на «Газпром», и их надо быстрее стараться компенсировать, заключил собеседник издания.

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