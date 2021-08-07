Ведущая поинтересовалась у артиста, не считает ли он скетчи «Квартала» «юмористическим киллерством по вызову», когда каких-то известных в стране людей лишают репутации путем публичного высмеивания.
С таким выводом Моисеенко не согласился, заметив, что если бы работы «Квартала» были неталантливыми, зритель бы их не смотрел, но внутренняя цензура должна быть у любого артиста.
«У нас в коллективе мы считаем, что называть фамилию действующего человека при власти… Мы не считаем это моментом искусства», — сказал Моисеенко.
Он уточнил, что в их с Владимиром Данильцом дуэте не принято смеяться над физическими недостатками людей и религиями, а вот национальные шутки у «Кроликов» были, например, когда дуэт высмеял историю о кумах-украинцах, бежавших в Европу и требовавших там 3-комнатную квартиру в Каннах.
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Владимир Моисеенко — украинский юморист, знаменитый выступлениями в дуэте «Кролики» в тандеме с Владимиром Данильцом. Народный и заслуженный артист Украины, лауреат премии Аркадия Райкина.