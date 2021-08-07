Украинский юморист Владимир Моисеенко, участник дуэта «Кролики», на днях ставший гостем YouTube-программы «Снежная лавина» Снежаны Егоровой, рассказал о своем отношении к работе своих коллег из «95 Квартала», когда-то основанного нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским

Режиссер Снежкин объяснил, как спасти российский кинематограф и что делать с украинским © кадр из видео Украина.ру

С таким выводом Моисеенко не согласился, заметив, что если бы работы «Квартала» были неталантливыми, зритель бы их не смотрел, но внутренняя цензура должна быть у любого артиста.

«У нас в коллективе мы считаем, что называть фамилию действующего человека при власти… Мы не считаем это моментом искусства», — сказал Моисеенко.

Он уточнил, что в их с Владимиром Данильцом дуэте не принято смеяться над физическими недостатками людей и религиями, а вот национальные шутки у «Кроликов» были, например, когда дуэт высмеял историю о кумах-украинцах, бежавших в Европу и требовавших там 3-комнатную квартиру в Каннах.

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Владимир Моисеенко — украинский юморист, знаменитый выступлениями в дуэте «Кролики» в тандеме с Владимиром Данильцом. Народный и заслуженный артист Украины, лауреат премии Аркадия Райкина.