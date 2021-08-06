Никакого разворота Украины в сторону Китая нет, Киев и Пекин сотрудничают в сфере торговли и борьбы с пандемией коронавируса, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 августа журналистам в Вашингтоне

Ранее глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил о том, что его политсиле близки идеи и методы Компартии Китая.

«Я не знаю, может, кто-то видит какое-то особое сближение Киева и Пекина. Я же вижу нормальный процесс сотрудничества в сфере торговли и в сфере борьбы с пандемией коронавируса», — заявил Кулеба

Он подчеркнул, что по всем стратегическим вопросам безопасности или по вопросам стратегических отраслей экономики власти Украины «прежде всего сотрудничают с нашими западными партнерами, с Европейским союзом, Соединенными Штатами».

«И мы будем счастливы видеть американские деньги и американские компании в реализации инфраструктурных проектов в Украине», — добавил глава МИД Украины.

Три официальных взгляда из одной страны. Что пишет китайская пресса об Украине © kit.ai

«Никакого разворота Украины нет. Мы являемся частью Западного мира, мы развиваемся как часть этого мира», — попытался Кулеба успокоить американцев.

В то же время он признал, что торговля с Китаем является объективной реальностью, и несмотря даже на ту принципиальную политику, которую осуществляют США относительно Китая в сфере безопасности, торговля с КНР при этом «двигается своим ходом».