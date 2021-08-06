Ранее глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил о том, что его политсиле близки идеи и методы Компартии Китая.
«Я не знаю, может, кто-то видит какое-то особое сближение Киева и Пекина. Я же вижу нормальный процесс сотрудничества в сфере торговли и в сфере борьбы с пандемией коронавируса», — заявил Кулеба
Он подчеркнул, что по всем стратегическим вопросам безопасности или по вопросам стратегических отраслей экономики власти Украины «прежде всего сотрудничают с нашими западными партнерами, с Европейским союзом, Соединенными Штатами».
«И мы будем счастливы видеть американские деньги и американские компании в реализации инфраструктурных проектов в Украине», — добавил глава МИД Украины.
Он призвал американский бизнес активнее заходить на Украину, привлекать финансирование и реализовывать совместные проекты, «которые еще больше сблизят обе страны».
«Никакого разворота Украины нет. Мы являемся частью Западного мира, мы развиваемся как часть этого мира», — попытался Кулеба успокоить американцев.
В то же время он признал, что торговля с Китаем является объективной реальностью, и несмотря даже на ту принципиальную политику, которую осуществляют США относительно Китая в сфере безопасности, торговля с КНР при этом «двигается своим ходом».