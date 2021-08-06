Согласно исследованию, 48,4% респондентов имели достаточно доходов, однако не откладывали деньги, тратя все.
36,3% украинцев постоянно отказывали себе во всем необходимом, кроме питания, а 3,2% жили впроголодь.
В июле было опубликовано исследование ЮНИСЕФ, согласно которому нехватку еды на Украине испытывают 9,8 млн человек, что существенно больше озвученных Госстатом 3,2%.
Среди них острую нехватку пищи из-за нехватки денег испытывают 1,1 млн человек, что на 200 тысяч больше, чем во время предыдущей оценки фонда