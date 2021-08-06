В 2020 году только 11,8% украинцев получали доход, достаточный для того, чтобы делать сбережения, говорится в опубликованных итогах выборочного обследования условий жизни домохозяйств 2020 года, проведенного Государственной службой статистики

Сбережений украинцам хватит меньше, чем на месяц - опрос © Facebook, Національний банк України / Facebook, Національний банк України / Перейти в фотобанк

36,3% украинцев постоянно отказывали себе во всем необходимом, кроме питания, а 3,2% жили впроголодь.

В июле было опубликовано исследование ЮНИСЕФ, согласно которому нехватку еды на Украине испытывают 9,8 млн человек, что существенно больше озвученных Госстатом 3,2%.

Среди них острую нехватку пищи из-за нехватки денег испытывают 1,1 млн человек, что на 200 тысяч больше, чем во время предыдущей оценки фонда