По его словам, находящийся на рассмотрении Верховной Рады законопроект №3637 (принят в первом чтении) позволяет совершать операции с криптовалютами при помощи банковской карты.
Ситуация будет как с долларами: де-юре рассчитываться ими на Украине нельзя, однако де-факто с помощью долларовой карты можно осуществлять покупки за счет происходящей при совершении операции мгновенной конвертации валют.
«Законопроект "О виртуальных активах" предполагает, что компании смогут предоставлять услуги для таких переходов. Поэтому на Украине вполне легально можно будет рассчитываться криптовалютой, но через посредника», — пояснил чиновник.
Борняков также поддержал проект Нацбанка по внедрению Е-гривны — национальной валюты на основе технологии блокчейн. По его словам, это сильно упростит переводы для пользователей и поставит оборот криптовалют под контроль государства.