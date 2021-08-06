На Украине появится Е-гривна, использующая технологию блокчейн, а также будут легализованы криптоактивы, заявил замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков в интервью изданию «Минфин»

«Украина — страна мультимиллиардеров»: парадоксы украинской гривны

Ситуация будет как с долларами: де-юре рассчитываться ими на Украине нельзя, однако де-факто с помощью долларовой карты можно осуществлять покупки за счет происходящей при совершении операции мгновенной конвертации валют.

«Законопроект "О виртуальных активах" предполагает, что компании смогут предоставлять услуги для таких переходов. Поэтому на Украине вполне легально можно будет рассчитываться криптовалютой, но через посредника», — пояснил чиновник.

Борняков также поддержал проект Нацбанка по внедрению Е-гривны — национальной валюты на основе технологии блокчейн. По его словам, это сильно упростит переводы для пользователей и поставит оборот криптовалют под контроль государства.