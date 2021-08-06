«Я вторая в рейтинге Top Instagram Influencers in Ukraine. Я — второй человек после президента», — написала ведущая.
Top Instagram Influencers in Ukraine — рейтинг самых влиятельных личностей страны.
«Для нас вы — первая, только в президенты не идите», «Можно сказать, вы под президентом», «Все мы немножко под ним», «Теперь в президенты?», « Ну а что, хуже не будет», «как первая леди», — отреагировали подписчики.
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Леся Никитюк — ведущая программ «Орел и решка», «Кто сверху?», «Кто против блондинок?», «Le Маршрутка», также снималась в украинском проекте «Танцы со звездами».
Ранее артистка призналась, что своей карьерой обязана нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, который увидел ее в программе «Рассмеши комика» и позже рекомендовал в качестве ведущей «Орла».