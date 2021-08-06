Президент Украины Владимир Зеленский взял ошибочный конфронтационный курс на жесткую украинизацию, повторив ошибку своего предшественника Петра Порошенко, сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала «Наш»

«То, что мы пошли в тренде политики Порошенко и Вятровича — идеологической, языковой, культурной — это одна из самых главных и серьезных наших ошибок… Это добровольная стрельба себе даже не в ногу, а в голову. Нужно быть полными кретинами на государственном уровне, чтобы ссорить свое общество между собой», — констатировал он.

Заложенное и выращенное при Порошенко и главе «Института нацпамяти» Владимире Вятровиче противостояние в сферах культуры и спорта вредит Украине, считает Арестович.

«Я считаю, что искусство вне политики. Я считают, что спорт вне политики. И то, что мы воюем с путинским режимом, не означает, что мы должны отрицать русскую или российскую культуру, изгонять Достоевского, не слушать Рахманинова», — заявил он.

Логика паразита. Как Зеленский проговорился об истинном отношении к Крыму © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Так, Зеленский однозначно дал понять, что никакой справедливости в языковом вопросе не будет, так как добиться ее «сложно».

Более того, он предложил всем жителям поголовно русскоязычного Донбасса либо учить украинский язык, либо собирать вещи и переезжать в Россию.

Вскоре после этого языковой омбудсмен Тарас Креминь направил такой же посыл всем жителям Украины.

Впрочем, известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что наличие на Украине должности уполномоченного по защите украинского языка, которую занимает Креминь, унижает страну.

Комаровский, проживающий в русскоязычном Харькове, прекратил принимать пациентов, так как теперь он, согласно закону о госязыке, обязан общаться с ними исключительно на украинском языке.