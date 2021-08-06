Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) 6 августа опубликовали на странице в Facebook записи звонков предпринимателям от подозреваемых в рэкете членов «Нацкорпуса»

«Если не будешь в конце месяца платить бабки, я тебя лично похороню. Давай, чтоб у тебя не было таких ситуаций больше», — заявил по телефону рэкетир.

СБУ заблокировала автобусы с неонацистами из Харькова © из открытых источников

Также на записях упоминается имя одного из главарей рэкетиров, Чили (Сергей Величко). Кроме того, есть и видео угроз физической расправы.

Ранее, 5 августа, сотрудники СБУ задержали членов группировки «Нацкорпус», которых обвиняют в вымогательстве у учреждений здравоохранения и предпринимателей сферы ритуальных услуг на территории Харьковской области. В Шевченковском суде решается вопрос об избрании им меры пресечения.