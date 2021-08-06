Международный фонд «Возрождение» анонсировал презентацию фестиваля украиноязычных блогеров. Информация об этом 6 августа появилась на странице организации в Facebook с указанием главного спонсора - Джорджа Сороса

«Впервые увидеть вживую, а не в мониторе, так много украиноязычных видеоблогеров. Знаем, вы об этом мечтали. Поэтому Сорос решил осуществить вашу мечту», — говорится в сообщении.

Среди участников, анонсированных в мероприятии указаны «Телевидение Торонто», Geek Journal, а также украинская ведущая и журналистка Янина Соколова и телеведущий Сергей Притула.

Мероприятие по борьбе за умы молодежи запланировано на 18 сентября в «Довженко-центре».

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Джордж Сорос тратит миллиарды на революции, в частности, на сайте фонда Сороса открыто говорится о том, что на цели «демократического развития» в странах Восточной Европы и на территории бывшего Советского Союза за последние 33 года миллиардером было потрачено 1,6 млрд долларов (117,2 млрд руб.).