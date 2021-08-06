Возле Шевченковского суда в Киеве глава «Нацкорпуса» Андрей Билецкий выступил перед своими сторонниками с угрозами властям, передает 6 августа Telegram-канал «Политика Страны»

Лидер Нацкорпуса Билецкий призвал наградить напавших на автобус под Харьковом © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Билецкий заявил, что «своих» националисты не кинут.

«Нас тысяча, если надо соберем десять тысяч, но своих не отдадим, а их переломаем. Мы ломали и более сильных», — заявил Билецкий.

Кроме того, он заявил, что из семи задержанных — шесть участников так называемой антитеррористической операции в Донбассе и пообещал, что в случае если их оставят под стражей, будет «горячо».

Ранее СБУ задержала в Харькове 7 членов «Нацкорпуса», подозреваемых в рэкете.