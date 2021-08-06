В Шевченковском суде решается вопрос о мере пресечения харьковским членам «Нацкорпуса», подозреваемым в рэкете. Адвокаты подозреваемых затягивают процесс — объявляют отводы судье, и суд объявляет перерыв на время рассмотрения отвода.
Билецкий заявил, что «своих» националисты не кинут.
«Нас тысяча, если надо соберем десять тысяч, но своих не отдадим, а их переломаем. Мы ломали и более сильных», — заявил Билецкий.
Кроме того, он заявил, что из семи задержанных — шесть участников так называемой антитеррористической операции в Донбассе и пообещал, что в случае если их оставят под стражей, будет «горячо».
Ранее СБУ задержала в Харькове 7 членов «Нацкорпуса», подозреваемых в рэкете.