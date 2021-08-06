Монополист на рынке ритуальных услуг в украинской столице компания «Петр Великий» стала фигурантом очередного громкого скандала: портал «Апостроф» 6 августа опубликовал статью, в которой подробно разбирается циничная схема заработка этой фирмы во время пандемии COVID-19

Компания «Петр Великий» была основана в 1994 году Петром Погребным. Тогда же стремительное восхождение по карьерной лестнице в семейном бизнесе начала его дочь Алла, в замужестве взявшая фамилию Ландар.

Начиная с 2000-х гг. «Петр Великий» постепенно стал подминать под себя рынок похоронных услуг в Киеве, превратившись вскоре в фактического монополиста. Тогда же Алла Ландар, уже в должности директора компании, развила бурную общественную деятельность, основав несколько гражданских организаций по защите прав бизнесменов и «Международную ассоциацию профессионалов похоронного дела».

Звездным часом Ландар и руководимого ей «Петра Великого» стал Евромайдан 2013-2014 гг. и последовавшее за ним вооруженное противостояние в Донбассе, в котором бизнес-леди сумела проявить себя как волонтера и благотворителя, разумеется в пользу украинских протестующих и военнослужащих. Вскоре активность Ландар была замечена наверху и она начинает заседать в разнообразных общественных советах при органах власти, принимать участие в написании законопроектов, касающихся ритуальных услуг.

Параллельно с этим она начинает выжимать конкурентов из столицы, что привело к громкому скандалу в 2020 году, когда киевский крематорий отказался принимать тела, привезенные не на катафалках «Петра Великого».

В это же время Украина вместе с остальным миром погрузилась в коронавирусную пандемию, которая, однако, лишь еще больше подняла доходы возглавляемой Ландер фирмы. Дело в том, что «Петр Великий» берет за свои услуги по захоронению жертв COVID-19 23 тыс. гривен (62,7 тыс. рублей), хотя по оценкам специалистов, реальная стоимость колеблется на уровне 7-8 тыс. гривен. Таким образом, «лишние» 15 тыс. гривен просто-напросто уходят в карман Ландер и ее бизнес-партнеров.

Работники морга в Киеве цинично зарабатывали на умерших от COVID-19 © sed legolas / flickr.com

По оценкам экспертов, за время пандемии 46-летняя Ландер и ее фирма могли обогатиться на 75 млн гривен.

Однако директору компании это, судя по всему, кажется недостаточным. С недавних пор магазины похоронных товаров и услуг «Петра Великого» открыты при всех столичных моргах и больницах, где есть патологоанатомические отделения. Примечательно, что вместе с такими магазинами компанией арендуются помещения под кафе и столовые, что позволяет фирме зарабатывать также на организации поминок.

Известно, что еще в 2016 году Ландер и ее бизнесом занялась Антимонопольный комитет Украины, однако расследование вскоре сошло на нет. Местные журналисты уверены, что могущественной «похоронной королеве» легко удалось замять дело.