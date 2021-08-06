Пользовательницу сети смутили жуткая Белоснежка, ядовито-желтый верблюд с текущей из глаза «слезой» краски, синий носорог и неизвестное существо оранжевого цвета.
«Гуляла я вчера с внучкой в парке Металлургов и до сих пор в некотором замешательстве. У меня вопрос? Кто и почему так не любит наших детей? Кто создал сию "красоту"? И кто её установил? Эти страшные в буквальном смысле слова скульптуры, покрашенные веником в ужасные цвета?» — возмутилась жительница Запорожья.
Она заявила, что Украина «все никак не избавится от советского модернизма». Также женщина пожаловалась на грязь и редкую уборку в парке.
В комментариях пояснили, что модернизм и СССР тут ни при чем, при установке скульптуры были покрашены качественнее, а недавно их внешний вид подновили кое-как.
«Ночью можно разрыв сердца получить», «Баба Яга», «Кровь из глаз», «Покрасили их в новые, прошу прощения за мой французский, уё…щные цвета не так давно, года 3-4 назад. До этого они были старенькие и облезлые, но более симпатичные», — отреагировали пользователи соцсети в комментариях.
Часть пользователей заявили, что женщина «зажралась» и надо радоваться, что ее внучка не пострадала от падения скульптуры.
«А сами своими руками хоть что-то сделали? На Авраменко мамочки сами, своими руками, делали красоту для своих деток», «Люди, дети гуляют и нормально… Возите детей в Дисней за границу — в чем проблема-то?» — написали они.
В марте 2020 года в другом парке Запорожья, «Дубовая роща», незакрепленная скульптура упала и задавила ребенка.