По версии Макогона, «Газпром» якобы опустошает свои подземные хранилища в Европе, чтобы не наращивать дополнительный транзит через Украину — вопреки тому, что в Европе рекордно высокие цены на газ и низкий уровень запасов «голубого топлива».
«Даже сейчас Газпром отбирает газ из хранилищ для выполнения своих контрактов. Соответственно дефицит газа в ПХГ Европы значительной частью является искусственным и не является первопричиной роста цен», — заявил Макогон.
Он также сказал, что «Газпром», помимо нанесения удара по Украине, преследует две цели: повысить цены на газ в Европе и ускорить запуск газопровода «Северный поток 2».
Следует отметить, что в последние дни сокращение «Газпромом» поставок газа в Европу вызвано аварией на заводе в Ямало-Ненецком автономном округе, произошедшей в ночь на 5 августа.
До этого, как рассказал эксперт Юшков в интервью Украина.ру, поставки газа в Европу «Газпромом» находились на рекордном уровне.
Цены же на газ растут на протяжении последних нескольких месяцев и вызваны дефицитом сжиженного природного газа из-за высоких цен на него в Азии, куда и отправляется подавляющее большинство танкеров с СПГ.
На голландской бирже TTF, куда в основном поступает СПГ, цены действительно выросли до $540 за тысячу кубов, однако на немецком газовом хабе, куда идут поставки российского трубопроводного газа, цены ниже примерно на $100-150.
Макогон не первый раз выступает с подобными обвинениями в адрес «Газпрома».
Как отмечает Юшков, таким образом украинские чиновники хотят создать впечатление, что российская компания «использует энергетику как оружие».
Согласно американо-немецкому меморандуму, подписанному канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом, если РФ будет «использовать энергетику как оружие», Берлин инициирует новые антироссийские санкции на уровне Евросоюза.
Именно на это направлены усилия главы оператора ГТС Украины и украинских властей в целом, активно перешедших в новую фазу борьбы с газопроводом «Северный поток 2».