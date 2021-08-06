«Газпром» искусственно создает дефицит газа в Европе, поэтому Киев подал жалобу в антимонопольный орган ЕС, заявил гендиректор Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон. Его слова приводит сайт ОГТСУ 6 августа

По версии Макогона, «Газпром» якобы опустошает свои подземные хранилища в Европе, чтобы не наращивать дополнительный транзит через Украину — вопреки тому, что в Европе рекордно высокие цены на газ и низкий уровень запасов «голубого топлива».

«Даже сейчас Газпром отбирает газ из хранилищ для выполнения своих контрактов. Соответственно дефицит газа в ПХГ Европы значительной частью является искусственным и не является первопричиной роста цен», — заявил Макогон.

«Северный поток – 2»: Осталось уложить 1% труб, «Газпром» обещает увеличить поставки газа в Европу после запуска проекта © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Следует отметить, что в последние дни сокращение «Газпромом» поставок газа в Европу вызвано аварией на заводе в Ямало-Ненецком автономном округе, произошедшей в ночь на 5 августа.

До этого, как рассказал эксперт Юшков в интервью Украина.ру, поставки газа в Европу «Газпромом» находились на рекордном уровне.

Цены же на газ растут на протяжении последних нескольких месяцев и вызваны дефицитом сжиженного природного газа из-за высоких цен на него в Азии, куда и отправляется подавляющее большинство танкеров с СПГ.

На голландской бирже TTF, куда в основном поступает СПГ, цены действительно выросли до $540 за тысячу кубов, однако на немецком газовом хабе, куда идут поставки российского трубопроводного газа, цены ниже примерно на $100-150.

Макогон не первый раз выступает с подобными обвинениями в адрес «Газпрома».

Как отмечает Юшков, таким образом украинские чиновники хотят создать впечатление, что российская компания «использует энергетику как оружие».

Согласно американо-немецкому меморандуму, подписанному канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом, если РФ будет «использовать энергетику как оружие», Берлин инициирует новые антироссийские санкции на уровне Евросоюза.

Именно на это направлены усилия главы оператора ГТС Украины и украинских властей в целом, активно перешедших в новую фазу борьбы с газопроводом «Северный поток 2».