Территориальная оборона Киева с 7 по 13 августа проведет учебные сборы военнообязанных и резервистов, говорится в сообщении Шевченковской районной администрации украинской столицы 6 августа

«По решению Главнокомандующего Вооруженных сил Украины, в Киеве с 7 по 13 августа планируют провести учебные сборы с практическим призывом военнообязанных и резервистов территориальной обороны города Киева. Они будут отрабатывать практические действия по обороне столицы», — сказано в публикации.

Жилин объяснил, зачем на Украине создают отряды территориальной обороны © Twitter, Александр Жилин

Собравшихся обещают обучить выполнению боевых задач по обороне города Киева, поддержке правопорядка и безопасности в местах скопления населения, охране критически важных объектов и коммуникаций города Киева, охране органов госвласти и развертыванию штабов.