«По решению Главнокомандующего Вооруженных сил Украины, в Киеве с 7 по 13 августа планируют провести учебные сборы с практическим призывом военнообязанных и резервистов территориальной обороны города Киева. Они будут отрабатывать практические действия по обороне столицы», — сказано в публикации.
При этом с 10 по 12 августа пройдут учения с использованием холостых патронов и учебных взрывных устройств. Жителей Киева попросили не пугаться этих «громких звуков».
Собравшихся обещают обучить выполнению боевых задач по обороне города Киева, поддержке правопорядка и безопасности в местах скопления населения, охране критически важных объектов и коммуникаций города Киева, охране органов госвласти и развертыванию штабов.