Цена на газ в Европе обновила рекорд и превысила 540 долларов за 1 тысячу кубометров после пожара на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает РИА Новости 6 августа со ссылкой на данные торгов

Так, с утра цена сентябрьского фьючерса на газ по индексу самого ликвидного хаба Европы TTF достигала максимума за торговую сессию пятницы — $546,3 за тысячу кубометров. По ходу торгов цена снижалась до $535 за тысячу кубометров.

В Киеве паника: «Газпром» начинает демонтаж ведущего на Украину газопровода © пресс-служба Оператора ГТС

В результате инцидента транзит по газопроводу «Ямал-Европа» сначала снизился в два раза, немного увеличился утром 6 августа, но так и не вышел на доаварийный уровень.