Так, с утра цена сентябрьского фьючерса на газ по индексу самого ликвидного хаба Европы TTF достигала максимума за торговую сессию пятницы — $546,3 за тысячу кубометров. По ходу торгов цена снижалась до $535 за тысячу кубометров.
В ночь на 5 августа в 23 километрах от Нового Уренгоя загорелось здание завода «Газпрома» по подготовке конденсата к транспорту. К утру 6 августа пожар был полностью ликвидирован.
В результате инцидента транзит по газопроводу «Ямал-Европа» сначала снизился в два раза, немного увеличился утром 6 августа, но так и не вышел на доаварийный уровень.