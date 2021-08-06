По ее словам, в общем, ее дети довольны питанием в школе.
«В общем, довольны. Мои дети не очень хорошо едят, накормить их чем-то новым трудно. Но в школе едят. Возможно, там на них влияет коллектив. В школе, где они учатся, запрещено приносить свою еду, в то же время там разнообразное меню, у них есть выбор», — заявила она.
При этом Зеленская отметила, что государство сделало все, чтобы реформа школьного питания стартовала с 1 сентября. По ее словам, с нового учебного года вступают в силу законодательные нормы, в частности санитарные, которые заменили устаревшие.
Первая леди пообещала, что в школах будет обновляться меню, будут переучивать поваров, переоснащать пищеблоки и даже менять культуру питания. Также запланированы некие выездные стратегические сессии и форумы в областях.
Ранее Зеленская прокомментировала неуместность своих кроссовок французского бренда Veja во время визита в Версаль, о чем заявляло украинское общество.