Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что ее детям приходится питаться в школе тем, что предлагается, поскольку в учебное заведение запрещено приносить свою еду. Об этом 6 августа она рассказала в интервью журналу «Фокус».

По ее словам, в общем, ее дети довольны питанием в школе.

«В общем, довольны. Мои дети не очень хорошо едят, накормить их чем-то новым трудно. Но в школе едят. Возможно, там на них влияет коллектив. В школе, где они учатся, запрещено приносить свою еду, в то же время там разнообразное меню, у них есть выбор», — заявила она.

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Первая леди пообещала, что в школах будет обновляться меню, будут переучивать поваров, переоснащать пищеблоки и даже менять культуру питания. Также запланированы некие выездные стратегические сессии и форумы в областях.

Ранее Зеленская прокомментировала неуместность своих кроссовок французского бренда Veja во время визита в Версаль, о чем заявляло украинское общество.