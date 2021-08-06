В одном из магазинов сети «Сильпо» в Кременчуге (Полтавская область), что на улице Халаменюка, 7, покупатель приобрел печенье, в котором дома обнаружил сюрприз. Историю опубликовал Telegram-канал «Черный список» 5 августа

Муравьи в булках и не только: в детском лагере на Украине детей кормили чем попало © ria-mtv

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«Обалдеть!», «Знакомо», «Гидно, герб Украины из него выложите», «Скоро гусеницы превратятся в бабочек», «виновны работники, которые должны следить за качеством продукции и вовремя ее списывать, а работать не хочется и экономят на сотрудниках, которые по итогу не успевают сделать свою работу качественно», — написали пользователи.