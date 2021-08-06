По словам покупателя, срок годности товара еще позволял употребить кондитерское изделие в пищу. Правда ценник с крайней датой поедания сладостей был наклеен магазином, а не производителем, рассказал мужчина. В итоге дома он обнаружил в печенье личинок.
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«Обалдеть!», «Знакомо», «Гидно, герб Украины из него выложите», «Скоро гусеницы превратятся в бабочек», «виновны работники, которые должны следить за качеством продукции и вовремя ее списывать, а работать не хочется и экономят на сотрудниках, которые по итогу не успевают сделать свою работу качественно», — написали пользователи.