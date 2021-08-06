«Я — нет. Точно нет, спасибо [смеется]», — заявила Зеленская.
Также она рассказала, что постепенно привыкла к публичности, хоть ей это и неинтересно. По ее словам, это можно заметить по социальным сетям, где все публикации касаются исключительно программной деятельности в статусе супруги президента. Свою личную жизнь, семью и детей Зеленская «оберегает».
Первая леди отметила, что ее нынешний статус ей не нравится, потому что «не можешь быть спонтанной, например, уехать с подружками на концерт». Но к такой «несвободе» Зеленская относится философски.
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Ранее Зеленская предположила, что следующим лидером страны станет женщина.