Первая леди Украины Елена Зеленская рассмеялась в ответ на вопрос, не думает ли она о политической карьере. Соответствующее интервью 6 августа обнародовал на своем сайте журнал «Фокус»

«Я — нет. Точно нет, спасибо [смеется]», — заявила Зеленская.

Также она рассказала, что постепенно привыкла к публичности, хоть ей это и неинтересно. По ее словам, это можно заметить по социальным сетям, где все публикации касаются исключительно программной деятельности в статусе супруги президента. Свою личную жизнь, семью и детей Зеленская «оберегает».

Зеленская рассказала, зачем нужен саммит первых леди и джентльменов © Елена Зеленская/Инстаграм

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Ранее Зеленская предположила, что следующим лидером страны станет женщина.