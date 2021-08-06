В детском лагере на Федотовой косе в Кирилловке (Запорожская область) специалисты Госпотребслужбы Украины на днях обнаружили серьезное нарушение санитарных норм в помещении для приготовления еды. Об этом сообщает ria-mtv 6 августа

«Во время проверки в мучном цеху на технологическом оборудовании, столах, стенах, подоконнике бегали муравьи. В складском помещении для сырья под грязной тканью, навалом охлаждались свежевыпеченные булки», — говорится в сообщении.

Опасный отдых: десятки детей отравились неизвестным ядом в одесском санатории © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

После проверки некачественные продукты выкинули, мучной цех закрыли на дезинсекцию. Протоколы об административных нарушениях составили на четырех ответственных лиц.

Затем руководство лагеря отчиталось об устранении нарушений, после проверки специалистами из лаборатории цех вновь заработал.

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