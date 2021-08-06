«Во время проверки в мучном цеху на технологическом оборудовании, столах, стенах, подоконнике бегали муравьи. В складском помещении для сырья под грязной тканью, навалом охлаждались свежевыпеченные булки», — говорится в сообщении.
Кроме того, кладовщик выдал для приготовления блюд для детей огурцы с признаками поражения гнилью. Документация на сырье и пищевую продукцию также велась неаккуратно и с нарушениями.
После проверки некачественные продукты выкинули, мучной цех закрыли на дезинсекцию. Протоколы об административных нарушениях составили на четырех ответственных лиц.
Затем руководство лагеря отчиталось об устранении нарушений, после проверки специалистами из лаборатории цех вновь заработал.
Ранее 30 детей заболели гастроэнтероколитом в детском санатории в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области.