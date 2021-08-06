Первая леди Украины Елена Зеленская прокомментировала неуместность своих кроссовок французского бренда Veja во время визита в Версаль, о чем заявляло украинское общество. Свое мнение по данному вопросу 6 августа она высказала в интервью журналу «Фокус»

«Надеть кроссовки мне рекомендовала французская сторона, также мы договорились с Брижит Макрон, что будем без каблуков. Кроссовки Veja стали нашим реверансом французской стороне — и она его заметила, это было очень приятно. Veja — демократичный бренд, основанный на экологичности, он не тратит деньги на рекламу и работает с небольшими поставщиками. То есть этот бренд — об экологичности, сознательном потреблении», — заявила Зеленская.

Ранее Зеленская рассмеялась в ответ на вопрос, не думает ли она о политической карьере.