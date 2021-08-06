Депутат Верховной Рады Украины от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко отреагировал на высказывание министра обороны РФ Сергея Шойгу о принадлежности Крыма. Соответствующий пост 6 августа украинский парламентарий разместил в своем Telegram-канале

Подбирать выражения Гончаренко не стал, используя в обращении к российскому министру грубые выражения. В частности, депутат заявил, что Шойгу только в Москве имеет статус министра, а в Одессе, откуда родом Гончаренко, он — и далее следует распространенный в Одессе оскорбительный эпитет на идиш в адрес Шойгу. Не обошлось и без угроз.

«Вернем Крым, а тебя, раз уж так хочешь, посадим в одесскую колонию. Там выучишь новые анекдоты», — написал Гончаренко.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу ответил на заявления президента Украины Владимира Зеленского, ранее заявившего, что Крым никогда не будет российским одесским анекдотом:

«Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: а здесь бил фонтан? На что одессит ему отвечает: почему бил? Он бил, есть и будет. Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским», — сказал Шойгу.