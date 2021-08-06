Первая леди Украины Елена Зеленская предположила, что следующим лидером страны станет женщина. Об этом 6 августа она рассказала в интервью журналу «Фокус»

«Думаю, почему бы и нет? Мы идем к этому большими шагами, снимаем ограничения, которые долгие годы были актуальны для женщин. Речь о разнице в заработной плате, когда женщины на одной и той же должности с мужчиной получают до 25% меньше. У нас растет количество женщин в политике, есть активные женщины-парламентарии. Влияние женщин увеличивается, я вижу их энергию. Кто-то обязательно станет следующей главой государства», — заявил она.

Зеленская приехала на остров Хортицу © Скриншот из видео Украина.ру Владимира Зеленского. По ее словам, супруги это не обсуждают.

Во время своей президентской кампании и некоторое время после победы на выборах украинский лидер Зеленский множество раз утверждал, что пришел управлять страной на один президентский срок — 5 лет. Спустя два года правления он поменял риторику.

На большой пресс-конференции в июне Зеленский заявил, что пока точно не знает, идти ли на второй срок, но в то же время считает, что нет политиков, которые могли бы составить ему конкуренцию.